Większość turystów o tym nie wie. Można uzyskać sporą rekompensatę

Wakacje 2024. Jak odzyskać zgubiony na lotnisku bagaż?

Przede wszystkim, po stwierdzeniu, że bagaż nie pojawił się na taśmie, należy udać się do biura zagubionego bagażu, często oznaczonego na lotnisku jako "Lost & Found" lub "Baggage Claim". Tam należy zgłosić problem, wypełniając odpowiedni formularz, który umożliwi rozpoczęcie procesu poszukiwania . Ważne jest, aby zachować kopię tego formularza, ponieważ będzie ona potrzebna do dalszych działań.

Jak ubiegać się o rekompensatę za zgubiony lub uszkodzony bagaż?

Kwota ta stanowi górną granicę odpowiedzialności przewoźnika , jednakże jej dokładna wartość może być wyższa, jeśli pasażer złożył specjalną deklarację interesu w dostawie bagażu i uiścił dodatkową opłatę przy nadawaniu walizki. W takim przypadku przewoźnik ponosi odpowiedzialność do zadeklarowanej kwoty. Odszkodowanie pokrywa konkretne straty poniesione przez pasażera, co oznacza, że należy przedłożyć rachunki za utracone rzeczy .

Co więcej, linia lotnicza może odmówić wypłaty odszkodowania za przedmioty, które zgodnie z regulaminem nie powinny być przewożone w bagażu rejestrowanym, takie jak biżuteria czy sprzęt elektroniczny. W przypadku problemów z uzyskaniem odszkodowania od zagranicznej firmy, pasażer powinien zwrócić się o pomoc do Europejskiego Centrum Konsumenckiego (ECK). Dotyczy to przewoźników z UE, Norwegii, Islandii lub Wielkiej Brytanii. Na polskich przewoźników skargi można kierować do Powiatowego Rzecznika Konsumentów.