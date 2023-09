Stworzenie krótkie, grube, z wyraźnie odznaczającymi się dwiema głowami. Wygląda jak wybryk natury, ale to dokładnie przemyślany kamuflaż mający odstraszać ptaki i inne drapieżniki.

Tak naprawdę gąsienica zmrocznika gładysza jest całkowicie bezbronna, choć jej "wężowe" ubarwienie mogłoby wskazywać na co innego.

Zmrocznik gładysz w lasach. "Jestem wężem!"

"Uwaga, jestem wężem! A przynajmniej chciałbym, żebyś tak pomyślał i dał mi święty spokój! W taki sposób kombinuje gąsienica zmrocznika gładysza, która opanowała specyficzną formę mimikry. Najczęściej jedne owady upodabniają się do innych, jadowitych (np. muchówki do osowatych), a tutaj motyl postawił sobie ambitne cele - zostać gadem" - czytamy we wpisie leśników.