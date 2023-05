Opublikowane w środę wyniki badań przeprowadzonych przez naukowców z Uniwersytetu Columbia i Brigham and Women's Hospital w Bostonie przynoszą dobrą wiadomość dla osób zmagających się z pogorszeniem pamięci. Okazuje się bowiem, że codzienne przyjmowanie multiwitaminowego suplementu może spowolnić starzenie się umysłu związanego z wiekiem.

"Starzenie się funkcji poznawczych jest głównym problemem zdrowotnym osób starszych, a to badanie sugeruje, że może istnieć prosty i niedrogi sposób, aby pomóc starszym osobom spowolnić spadek pamięci" - mówi kierownik badania, dr Adam Brickman, profesor neuropsychologii na Uniwersytecie Columbia. Jak jednak zaznacza, potrzebne są dalsze badania, aby dokładnie określić, które składniki odżywcze mogą mieć znaczenie.

Multiwitamina poprawia pamięć. Badanie trwało trzy lata

Naukowcy przez trzy lata obserwowali ponad 3500 osób w wieku powyżej 60 lat. Uczestnicy zostali losowo przydzieleni do codziennego przyjmowania multiwitaminy lub placebo. Byli oceniani corocznie przez cały okres badania za pomocą internetowych egzaminów, które mierzą funkcje pamięci.

Uczestnicy dostawali listę 20 słów, po jednym naraz, przez trzy sekundy każde, a następnie poproszono ich o wpisanie wszystkich słów, które zapamiętali, natychmiast i po 15 minutach. Badanie zmierzyło funkcję hipokampa, obszaru w mózgu, który kontroluje uczenie się i pamięć - powiedział Brickman.

Po roku uczestnicy, którzy codziennie przyjmowali witaminy, mieli lepszą pamięć, przechodząc od prawidłowego przypominania sobie 7,10 słów na początku do 7,81 słów. Uczestnicy, którzy otrzymali placebo, zapamiętywali od 7,21 słów do 7,65 słów.

Obliczono, że różnica polegała na poprawie pamięci odpowiadającej około trzem latom normalnej zmiany związanej z wiekiem. Badanie wykazało ponadto, że ta poprawa utrzymywała się przez co najmniej pozostałe dwa lata badania i była bardziej wyraźna u osób z chorobami serca - podaje agencja Associated Press.

Dobre odżywianie ważne dla starzejącego się mózgu

Chociaż naukowcy nie sprawdzili, czy jakikolwiek konkretny składnik suplementu multiwitaminowego był powiązany z poprawą pamięci, odkrycia potwierdzają coraz więcej dowodów na to, że odżywianie jest ważne dla optymalizacji zdrowia mózgu w miarę starzenia się.

"Nasze badanie pokazuje, że starzejący się mózg może być bardziej wrażliwy na odżywianie, niż sądziliśmy, chociaż może nie być to tak istotne, aby dowiedzieć się, który konkretny składnik odżywczy pomaga spowolnić spadek funkcji poznawczych związany z wiekiem" - mówi dr Lok-Kin Yeung z Taub Institute for Research on Alzheimer's Disease and the Aging Brain w Kolumbii i współautor badania.

"Odkrycie, że codzienna suplementacja multiwitaminą poprawia pamięć w dwóch oddzielnych badaniach funkcji poznawczych w randomizowanym (losowym - red.) badaniu COSMOS, jest niezwykłe, co sugeruje, że suplementacja multiwitaminą jest obiecującym bezpiecznym, dostępnym i niedrogim podejściem do ochrony funkcji poznawczych u osób starszych" - tłumaczy współautor, lekarz medycyny JoAnn Manson, szef Oddziału Medycyny Prewencyjnej w Brigham and Women's Hospital.

Brickman podkreśla, że żadna suplementacja nie powinna zastępować bardziej holistycznych sposobów pozyskiwania tych samych mikroelementów. "Chociaż multiwitaminy są ogólnie bezpieczne, ludzie powinni zawsze skonsultować się z lekarzem przed ich zażyciem" - przestrzega kierownik prac naukowców. Badanie zostało opublikowana na łamach portalu American Journal of Clinical Nutrition.