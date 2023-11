Muchomor cesarski to gatunek uważany w Polsce za wymarły. Nie widziano go w kraju od dziesiątek lat, choć spotkać można go tuż za naszą południową granicą. Co ciekawe, już wkrótce może się to jednak zmienić. Według badaczy i doświadczonych grzybiarzy pomóc mogą w tym postępujące zmiany klimatyczne, bo okaz to gatunek ciepłolubny. Jak wygląda muchomor cesarski, co go wyróżnia i skąd taka, a nie inna nazwa? Odpowiadamy.