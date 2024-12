Ten dzień jest najlepszy na ubranie choinki. To już zapomniana tradycja

Coraz mniej czasu zostało do Bożego Narodzenia 2024. Jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli tych świąt jest oczywiście choinka, którą w wielu punktach można już kupić - zarówno żywą, jak i sztuczną. Dekorowanie drzewka to moment, na który czekają dzieci i dorośli, a choć wielu z nas już zdecydowało się ustroić choinkę, warto wiedzieć, co na ten temat mówi tradycja.