Przed laty znaleziono ją w koszu. Teraz to najdroższa zabawka na świecie

Figurka z "Gwiezdnych wojen" najdroższą zabawką na świecie

- Wiedzieliśmy, że ta zabawka ma szansę wejść do księgi rekordów i ekscytujące jest to, że stała się najcenniejszą zabawką na świecie - przekazali cytowani przez Sky News organizatorzy aukcji z zabawką.

Figurka wyposażona była w plecak z plastikową rakietą, którą można było wystrzelić. To właśnie ze względu na nią, nigdy nie trafiła do masowej sprzedaży. Pojawiły się bowiem obawy, że dzieci mogą zadławić się odseparowanym elementem. W związku z tym zadecydowano, że rakiety zostaną trwale przymocowane do zabawek, które następnie wysłane zostaną do szczęśliwców, którzy udowodnią, że wcześniej dokonali zakupu czterech innych figurek firmy Kenner z linii "Gwiezdne wojny".