W dobie cyfrowej rewolucji to internet stał się wzorem dla telewizji , a nie odwrotnie. "Najważniejsze pytania" czerpią inspirację z najpopularniejszych formatów podcastowych , przenosząc ich atmosferę do telewizyjnego studia. Każdy odcinek będzie przestrzenią do rozmowy - bez presji czasu, clickbaitowych nagłówków i uproszczonych narracji. Twórcy programu stawiają na autentyczność, rzetelność i swobodną wymianę myśli, której tak często brakuje zarówno w tradycyjnych, jak i social mediach.

- Chcemy wrócić do tego, co w dziennikarstwie najważniejsze - rozmowy, analizy, docierania do sedna. Nasz program to odpowiedź na chaos informacyjny i wszechobecne uproszczenia - mówi Piotr Witwicki, współprowadzący program i dyr. Pionu Informacji i Publicystyki Telewizji Polsat.