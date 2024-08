Rój Perseidów to pozostałości komety 109P/Swift-Tuttle, zbliżające się do orbity Ziemi raz na 130 lat. Pozostałości komety z olbrzymią prędkością, sięgającą około 60 km/s, wlatują w naszą atmosferę i spalają się w niej, co można obserwować na nocnym niebie. Chociaż to zjawisko ma miejsce przez cały rok, to właśnie w sierpniu jest najbardziej widowiskowe. A w nocy z poniedziałku na wtorek nastąpi kumulacja roju Perseidów.

