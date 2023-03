Pełnia Robaczego Księżyca i inne nazwy na marcową pełnię

Każda pełnia Księżyca określana jest inną nazwą. W marcu wypada Pełnia Robaczego Księżyca . Nawiązuje to do faktu, że w tym okresie pojawiają się ślady robaków wychodzących z rozmarzniętej ziemi. Rdzenni Amerykanie określali ten proces również jako Pełnię Klonowego Księżyca. Wszystko przez to, że na przełomie zimy i wiosny klony zaczynają puszczać soki. Kiedyś nazywano ją również Skrzypiącą Pełnią. Spowodowane było to stanem śniegu przed końcem zimy.

Inne pełnie Księżyca

Każdego roku czeka nas 12 pełni Księżyca. Większość ich nazw określiły plemiona rdzennych Amerykanów. W styczniu przechodziliśmy przez Pełnię Wilczego Księżyca. Jej określenie wynika z faktu, iż ponoć to w styczniu najmocniej słychać wycie tych zwierząt. Luty to Pełnia Śnieżnego Księżyca - na podstawie obfitych opadów śniegu. W marcu mamy Pełnię Robaczego Księżyca. Jakie nazwy pojawić się mogą w kolejnych miesiącach?

Kwiecień to Pełnia Różowego Księżyca, natomiast maj oferuje nam Kwiatową Pełnię. W okresie letnim otrzymujemy Pełnię Truskawkową, Koźlą oraz Pełnię Księżyca Jesiotrów. Następnie wraz z nadejściem ochłodzenia czekać na nas będzie Pełnia Plonów i Pełnia Myśliwych. Ostatnie dwie pełnie w roku określane są Bobrzym Księżycem oraz Zimnym Księżycem.

***

