Odnaleziony dom świętego Mikołaja, bo tak dosłownie nazywa się to miejsce, znajduje się we wsi Trębki Nowe niedaleko Zakroczymia. To magiczne miejsce dzieli od Warszawy zaledwie 50 km, ale po przyjeździe można poczuć się jak w bajkowej krainie na biegunie północnym. Pachnie tu cynamonem i świerkowymi gałązkami, a migoczące światełka nadają miejscu świątecznego charakteru. To z pewnością jedna z najlepszych zimowych atrakcji na Mazowszu.

W odnalezionym domu świętego Mikołaja można zwiedzić tajemnicze pokoje gospodarza i pani Mikołajowej oraz poznać sekretny przepis na pierniki. Wystrój nawiązujący do zbliżających się Świąt Bożego Narodzenie jest z kolei świetną scenerią do zrobienia pamiątkowych zdjęć.

Św. Mikołaj pod Warszawą. Jakie atrakcje?

Jak wiadomo, święty Mikołaj jest bardzo zajętym człowiekiem. Co roku rusza w podróż dookoła świata i mimo że robi, co w jego mocy, żeby spotkać się z grzecznymi (i niegrzecznymi też) dziećmi, czasem kontakt z nim bywa ograniczony. W takiej sytuacji z odsieczą przybywa Santa Phone. To czerwona, stylowa budka telefoniczna, w której do słuchawki można wyszeptać swoje świąteczne życzenia.

Elfy zapewniają, że w magiczny sposób trafią one do uszu świętego Mikołaja. Tradycjonalistom gospodarze chaty proponują kontakt listowny. Przy wejściu do domu znajduje się skrzynka na listy. Podjęte działania epistolarne z pewnością nie pójdą na marne, a trafią wprost do rąk dziadka z brodą. Goście świętego Mikołaja proszą o wymarzony prezent, ale też o miłość, pokój i rodzinną atmosferę - tak, aby zarówno w święta, jak i przez cały rok nikt nie czuł się samotny. Listy można napisać i ozdobić w specjalnej pracowni. Jej świąteczna aura z pewnością doda weny.

Tajemnicze pokoje w domu świętego Mikołaja

Każde dziecko wie, że święty Mikołaj jest nie tylko hojny i pracowity, ale też bardzo inteligentny. W końcu ma trudną pracę, która wymaga od niego sprytu i zdolności logistycznych. Obie umiejętności trenuje w labiryncie z zagadkami, do którego zaprasza również swoich gości.

Po zmierzeniu się z wyzwaniami każdy może zjechać świąteczną zjeżdżalnią prosto do świata pełnego magii. Najbardziej aktywnym odwiedzającym gospodarz proponuje wizytę w strefie zimowych konstruktorów. Można w niej wcielić się w rolę arktycznych budowniczych i zbudować własne igloo. Konstruktorskie aktywności umilą lecące w tle zimowe opowieści.

Crème de la crème wizyty w chacie najsłynniejszego dziadka z brodą to spotkanie z alpakami. Można je odbyć w każdą sobotę i niedzielę między godziną 12:00 a 17:00. W pobliżu odnalezionego domu świętego Mikołaja znajduje się rezerwat przyrody Zakole Zakroczymskie, w którym również można spotkać dzikie zwierzęta. Kto wie, może w przerwie od podróży odpoczywają tam renifery z mikołajowego zaprzęgu.

Nie tylko dzieci znajdą coś dla siebie w domu świętego Mikołaja. Podczas gdy najmłodsi będą zajęci słuchaniem opowieści z bieguna północnego i cieszeniem się magiczną atmosferą, dorośli z pewnością chętnie rozgrzeją się przy grzanym winie i ognisku z kiełbaskami. Na rodzinny obiad można wybrać tradycyjną świąteczną potrawę lub pizzę. W strefie gastronomicznej na gości czeka również rozgrzewająca herbata i gorąca czekolada.

Dom świętego Mikołaja pod Warszawą - cennik

Dzieci do drugiego roku życia wchodzą do odnalezionego domu świętego Mikołaja za darmo. Bilet wstępu dla jednej osoby dorosłej kosztuje 59 złotych. Strefa gastronomiczna jest dodatkowo płatna.

Z Warszawy do odnalezionego domu świętego Mikołaja najwygodniej i najszybciej dojedziemy autem. Z centrum trzeba kierować się na Wisłostradę, a następnie na trasę E77.\

