Odcinek drogi S7 Widoma-Szczepanowice. Kiedy cała trasa od Krakowa do Warszawy?

Ciekawostki Dzień Nauczyciela. Kiedy wypada? Co na prezent?

Andrzej Duda podczas otwarcia odcinka S7 Widoma-Szczepanowice wyraził nadzieję, że do końca 2023 roku trasa ta zostanie otwarta od Krakowa do Warszawy i dalej, z Warszawy do Gdańska.

Dodał, że nowy odcinek odciąży małopolskie miasto Słomniki i przyspieszy podróż na południe kraju.





Otwarcie odcinka S7 Szczepanowice-Widoma

- Buduje się wszędzie i to chcę podkreślić bardzo mocno - mówił prezydent podczas otwarcia odcinka S7, przypominając, że trwa m.in. realizacja trasy Via Carpatia, kończą się budowy tunelu drogowego w Świnoujściu oraz najdłuższego obecnie w Polsce tunelu w ciągu drogi S3 na Dolnym Śląsku.

- Tu nie ma wybierania, że będzie się realizowało na zachodzie, na północy, a na południu się nie będzie realizowało - a tak to wyglądało przed 2015 rokiem. Dzisiaj inwestycje realizuje się w całej Polsce - zaznaczył Duda.

S7 Widoma-Szczepanowice. Obwodnica miasta Słomniki

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk zaznaczył, że otwarty w poniedziałek fragment trasy S7 Widoma-Szczepanowice stanowi jednocześnie obwodnicę miasta Słomniki.

Jest to także pierwszy otwarty z czterech realizowanych odcinków drogi ekspresowej S7 na północ od Krakowa.

S7 Widoma-Szczepanowice

Trasa posiada dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każdą stronę, z pozostawioną rezerwą na trzeci pas. Wybudowano dwa węzły: Szczepanowice i Widoma, 10 wiaduktów, a także przejścia dla zwierząt, przejazdy gospodarcze i estakadę o długości ponad 680 metrów nad linią kolejową, drogami powiatowymi i rzeką Szreniawą.

Budowa drogi ekspresowej S7 biegnącej od granicy województwa świętokrzyskiego z małopolskim do Krakowa o długości prawie 56 km została podzielona na odcinki realizacyjne: Moczydło - Miechów, Miechów - Szczepanowice, Szczepanowice - Widoma oraz Widoma - Kraków (z włączeniem do węzła Kraków Nowa Huta).

Od lipca 2020 roku trwa budowa odcinka S7 Moczydło - węzeł Miechów. To zadanie ma się zakończyć w 2023 r. Kolejny odcinek S7, między węzłami Miechów i Szczepanowice ma podpisaną umowę z wykonawcą.