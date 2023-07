Najmniejsze miasto świata. Gdzie leży Hum?

Najmniejsze w Chorwacji. Ilu liczy mieszkańców?

Z czego słynie Hum? Sprawdź atrakcje miasta

Hum swoją obecną popularność zawdzięcza niewielkiemu rozmiarowi. W średniowieczu było jednak niezwykle ważnym ośrodkiem piśmienniczym . Pierwszy raz wspomniano o nim już w XII wieku. To właśnie tam powstawały teksty pisane pierwszym słowiańskim alfabetem - głagolicą. Umiejętność posługiwania się nią zachowała się aż do początków XX wieku. Obecnie w miejskim muzeum możemy zobaczyć kilka przykładów pism głagolickich . Natomiast w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny będziemy mogli zobaczyć ich ścienną formę .

Co roku w czerwcu w miejscowości organizowany jest festyn z okazji Dni Hum. To nie tylko okazja do świętowania, ale także do organizacji wyborów. To właśnie wtedy wybierany jest nowy burmistrz Hum. To jedyne miasteczko w Chorwacji, gdzie głosowanie w dalszym ciągu odbywa się na tradycyjnych zasadach.