Wszystkich Świętych. Chrześcijańska tradycja upamiętniania świętych

Wszystkich Świętych to jedna z najważniejszych uroczystości w Kościele katolickim , która obchodzona jest 1 listopada. Jest to dzień poświęcony pamięci wszystkich świętych, zarówno tych kanonizowanych, jak i niekanonizowanych, którzy poprzez swoje życie i śmierć osiągnęli zbawienie i cieszą się wiecznym życiem w Niebie.

Kiedyś we Wszystkich Świętych wspominano wyłącznie tych, których Kościół ogłosił świętymi lub błogosławionymi, z czasem uroczystość rozszerzyła się na wszystkich wiernych , którzy osiągnęli zbawienie, nawet jeśli nie są oficjalnie wyniesieni na ołtarze. Świętymi nazywa się bowiem wszystkich tych, którzy po śmierci trafili do Nieba, nawet jeśli nie są powszechnie znani.

W Polsce święto to wiąże się ze zwyczajem odwiedzania cmentarzy, składania kwiatów, zapalania zniczy na grobach bliskich zmarłych i modlitwy za ich dusze. Jest to czas refleksji nad przemijaniem oraz nad życiem wiecznym .

Zaduszki. Modlitwa za dusze zmarłych

Co więcej, za nawiedzenia cmentarza od 1 do 8 listopada można uzyskać odpust zupełny , czyli odpuszczenie wszystkich kar doczesnych za grzechy, za dusze w czyśćcu cierpiące pod zwykłymi warunkami.

Dziady. Pogański obrzęd ku czci zmarłych

Dziady to z kolei dawny obrzęd wywodzący się z przedchrześcijańskich wierzeń Słowian , w którym oddawano cześć duchom przodków. Słowianie wierzyli, że w określonych dniach roku dusze zmarłych wracają na Ziemię, by odwiedzić swoich żyjących krewnych. Celem obrzędu Dziadów było zapewnienie zmarłym spokoju oraz pomocy w ich wędrówce do zaświatów .

Dziady obchodzono dwa razy do roku - wiosną i jesienią. Jesienne Dziady przypadały w nocy z 31 października na 1 listopada. Obrzęd Dziadów miał bardzo ważne znaczenie społeczne i kulturowe , ponieważ podkreślał łączność między światem żywych i zmarłych, a także wzmacniał więzi rodzinne. Co więcej, poprzez odpowiednie ugoszczenie zmarłych, chciano zapewnić sobie ich opiekę i wsparcie.

Zderzenie i przenikanie się tradycji

Współczesne obchody Wszystkich Świętych w Polsce, mimo że mają charakter chrześcijański, nawiązują do pierwotnych wierzeń o więzi z przodkami. Zapalanie świec i odwiedzanie grobów to symboliczne gesty, które mają przypominać o wiecznej pamięci i więzi między zmarłymi a żyjącymi.

Dziady w literaturze

Natomiast Wszystkich Świętych to kościelna uroczystość, która jest dziś głównym elementem polskiej tradycji związanej ze wspomnieniem tych, którzy odeszli, ale orędują za żyjącymi. Dziady natomiast to obrzęd, który oficjalnie nie jest już obchodzony, choć we współczesnym Halloween można dopatrzeć się pewnych nawiązań do tego święta.