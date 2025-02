Synchronizacja elektroenergetyczna Litwy , Łotwy i Estonii z obszarem kontynentalnej Europy wzmacnia bezpieczeństwo i suwerenność Polski - oświadczył prezydent Andrzej Duda , który uczestniczył w niedzielę w Wilnie w ceremonii przyłączenia państw bałtyckich do europejskiej sieci energetycznej CESA (Continental Europe Synchronous Area) .

Prezydent Litwy Gitanas Nauseda ocenił, że to "historyczna chwila, która oznacza koniec długiej drogi, jaką przebyły Litwa, Łotwa i Estonia". - Od teraz osiągnęliśmy pełną niezależność energetyczną. Wizja presji politycznej i szantażu wreszcie jest za nami. Litwa wraz z Łotwą i Estonią podejmuje część wspólnej odpowiedzialności za kontrolę częstotliwości - powiedział.

Kraje bałtyckie w europejskiej sieci energetycznej

Nauseda przekazał, że kolejnym celem jest budowa ważnych strategicznie połączeń elektrycznych, między innymi do 2030 roku ukończenie budowy polsko-litewskiego połączenia Harmony Link, co - jak zaznaczył Nauseda - "przyczyni się do stabilnych operacji synchronizacji i handlu energią elektryczną, zapewniając konkurencyjne ceny dla obywateli i przemysłu".