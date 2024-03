Wśród komentujących głos zabrał jeden z krewnych producenta przecieru. "Przestań zniszczyć produkt mojego brata. Jeśli ci się nie podoba, użyj innego, a nie piszesz (o tym) w mediach społecznościowych lub zadzwoń do obsługi klienta" - napisał. Okoli odpowiedziała, że produkt to czysty cukier.

Burza po recenzji w sieci. Wzajemne pozwy

W aktach sprawy, do których dotarł CNN nigeryjska policja zarzuciła Okoli korzystanie z jej konta na Facebooku "w celu podżegania ludzi" przeciwko producentowi przecieru, dodając, że posiada przekonujące dowody w tej sprawie. Jeśli kobieta zostanie uznana za winną, grozi jej do trzech lat więzienia i/lub grzywna w wysokości 7 milionów nair (ok. 20 tys. zł).