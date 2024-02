Policja weszła do domu zaginionej. Usiedli przed telewizorem

Policja wyjaśnia: Nie naruszyli standardów

- Myślisz, że policjanci są po to, by ci pomóc, ale potem siadają i robią to, co robią. Nie ma to żadnego sensu - stwierdziła kobieta w rozmowie z BBC. Według 21-latki zachowanie policjantów było "nieprofesjonalne" i "podważyło jej zaufanie do formacji", bo przy poprzednich podobnych sytuacjach funkcjonariusze po przeszukaniu domu kobiety wracali do swojego auta.