Najwyższa huśtawka w Europie - nie dla każdego. Jaka cena?

Wyjątkowa atrakcja ma swoją cenę - pięć minut huśtania kosztuje ok. 100 zł . Mimo to chętnych nie brakuje. Bilety można kupić na stronie organizatora High Swing .

Huśtawki z widokami. Nie tylko Berlin

- To było zapierające dech w piersiach doświadczenie. Ja i moja dziewczyna czuliśmy, że jesteśmy pod dobrą opieką. Otrzymaliśmy wiele informacji. Huśtanie się wymaga dużej odwagi, ale przewodnik był bardzo miły i uspokajał nas. Czas bujania wynosi pięć minut, ale odważyłem się tylko na trzy. Czysty dreszczyk emocji. Najlepszy stosunek ceny do jakości. Mili ludzie, sprawna obsługa. Dziękuję! - brzmi komentarz zadowolonego klienta.

Berlin to niejedyne miejsce, w którym możemy skorzystać z opcji huśtania z widokiem na miasto, jednak z pewnością jedno z nielicznych, gdzie huśtawka zawieszona jest tak wysoko. Alternatywą dla podróżników, którzy nie są za pan brat z adrenaliną, jest Swing The World. To projekt stworzony przez duet Szwajcarów, którzy rozwiesili huśtawki w najpiękniejszych miejscach kraju. Nie są zawieszone wysoko, za to korzystanie z nich jest gwarancją spektakularnych widoków - na lazurowe jezioro w Graubünden, ośnieżone Alpy czy wodospad Foroglio.