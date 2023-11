Według domu Sotheby's oznacza to, że Macallan 1926 stał się najdroższej sprzedanym na aukcji alkoholem w historii.

Najdroższy alkohol na świecie sprzedany. To whisky Macallan 1926

Wyjątkowa whisky została wyprodukowana w 1926 roku i dojrzewała przez 60 lat, leżakując w beczkach z ciemnego dębu. Te z kolei zostały otwarte w 1986 roku, kiedy to trunek został rozlany do 40 butelek. Alkoholu nie został udostępniony do sprzedaży - część z nich zostało na stanie przedsiębiorstwa, a część rozdano najlepszym klientom Macallan.