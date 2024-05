Kierowca warszawskiego autobusu wstrzymał kurs specjalnie po to, by uratować przechodzącego przez ruchliwą jezdnię jeża. Film z "akcji ratunkowej" trafił do sieci i od razu stał się popularny, a internauci docenili zachowanie pracownika. Zakłady Autobusowe wystosowały też specjalny apel do innych kierowców.