"All You Can Fly", czyli "Lataj, ile chcesz" - tak brzmi nazwa nowej usługi węgierskiego przewoźnika. Aby z niej skorzystać należy wykupić roczny abonament o wartości 599 euro, który umożliwi zakup biletu na dowolny lot z siatki połączeń Wizz Air za 9,99 euro.

Do dyspozycji pasażerów jest 780 tras do 53 krajów. "All You Can Fly" można zakupić jako samodzielną usługę.

Wizz Air z "All You Can Fly" - czy to się opłaca?

Usługa Wizz Air brzmi jak idealna opcja dla osób, które decyzje o urlopie podejmują spontanicznie, wykonują wolny zawód i są elastyczne co do kierunku podróży. Reklama

Na pierwszy rzut oka koszt oferty może zwrócić się już po dwóch - trzech lotach. Okazuje się jednak, że rezerwacja lotów w ramach oferty niesie ze sobą obostrzenia. Jakie? Przyjrzeliśmy się dokładnie regulaminowi usługi.

Rezerwacja do trzech dni przed wylotem

Jeśli kupujemy członkostwo w "All You Can Fly" z myślą, że zabukujemy loty na następne wakacje, powinniśmy jeszcze raz przemyśleć zakup. Usługa umożliwia rezerwację lotu w cenie 9,99 euro do trzech dni (72 h) przed wylotem.

To ważna informacja zwłaszcza dla osób, które lubią planować wyjazd z wyprzedzeniem.

Z usługi nie zawsze można skorzystać

Kolejny zapis w regulaminie, który powinien zwrócić naszą uwagę, brzmi: "Miejsca są oferowane w zależności od dostępności, która zależy od kilku czynników zewnętrznych i wewnętrznych".

Pod enigmatycznymi czynnikami kryje się m.in. liczba zarejestrowanych abonentów usługi na wybranym locie, ogólna liczba pasażerów rejsu i pojemność samolotu. Planując zakup biletu w okresach szczytu (np. przed Bożym Narodzeniem czy majówką) musimy liczyć się z ewentualnym deficytem miejsc, a co za tym idzie - niemożliwością skorzystania z "All You Can Fly". Reklama

Lot bez bagażu

To chyba jeden z najbardziej irytujących haczyków tanich biletów lotniczych - najczęściej kosztują mniej niż bagaż, a ten przecież trzeba zabrać. W Wizz Air bagaż wliczony w cenę biletu nie może przekraczać wymiarów 40 x 30 x 20 cm. To rozmiary małej torebki lub plecaka miejskiego.

W ramach usługi nie wybierzemy też miejsca w samolocie. Jak czytamy na stronie: "Loty nie obejmują bagażu podręcznego, rejestrowanego, ani żadnych dodatkowych usług, a jedynie rzeczy osobiste".

Co jeśli lot powrotny nie jest dostępny?

W sekcji FAQ umieszczono pytanie dotyczące możliwości postępowania w sytuacji, gdy lot powrotny jest niedostępny. Te możliwości są jednak dość ograniczone.

Przewoźnik z Węgier ze szczerością odpowiada: "Jeśli lot powrotny nie jest dostępny ze względu na brak miejsc lub jeśli termin mieści się poza trzydniowym (72-godzinnym) oknem rezerwacji, możesz zarezerwować lot, korzystając ze standardowej procedury rezerwacji".

W sytuacji zakupu tradycyjnego biletu powrotnego na kilka godzin przed wylotem, jego koszt może być wyższy niż roczny abonament w "All You Can Fly"... Reklama

Zwrotów nie przyjmujemy

O ile nowa usługa Wizz Air przypadnie do gustu pasażerom ceniącym sobie spontaniczność, o tyle może okazać się nieodpowiednia dla osób, które zmieniają zdanie w ostatniej chwili. Lotów zarezerwowanych w ramach "All You Can Fly" nie można bowiem zmienić. Jedyną opcją jest... zakup nowego biletu.

Wizz Air idzie o krok dalej - w przypadku niestawienia się (w tym również spóźnienia) na trzy loty, przewoźnik zastrzega sobie prawo do zakończenia członkostwa bez możliwości zwrotu kosztów. "Dodatkowo możesz zostać obciążony karą umowną do wysokości opłaty za voucher" - czytamy na stronie wizzair.com.

Członkostwo w "All You Can Fly" z pewnością ma wiele zalet. Jednak trudno oprzeć się wrażeniu, że działa na zasadzie "dużo wymagamy, mało dajemy". Decyzja o jego zakupie powinna być podjęta na podstawie indywidualnych preferencji podróżniczych. Warto dodać, że rezerwacje w ramach nowej usługi Wizz Air będą dostępne od 25 września. Na wciąż trwającym wysokim sezonie 2024 skorzysta zatem przewoźnik - nie abonent usługi. Reklama