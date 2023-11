Kurier się pomylił. Przesyłka mogła odmienić jej życie

Przeglądając pocztę, którą dostarczono do biura w East Falmouth Massachusetts, Danielle Alexandrov natknęła się na wyjątkowo ciężką paczkę. Po otwarciu przesyłki okazało się, że jest ona wypełniona tysiącami zdrapek loteryjnych. Kobieta weszła w ich posiadanie na skutek pomyłki firmy kurierskiej. - Przez głowę przeszła mi myśl: Co by się stało, gdybym je zatrzymała? Czy mogłabym spać w nocy?- powiedziała Alexandrov w rozmowie z mediami.