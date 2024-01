Kolęda 2024. Ile dać do koperty? Duchowny radzi

Na to kłopotliwe pytanie postanowił odpowiedzieć znany z TikToka ksiądz Sebastian Picur z Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krośnie. 27 grudnia na platformie tej umieścił filmik podsumowujący, ile wypada włożyć do koperty na kolędzie , aby rozwiać wszelkie wątpliwości wiernych.

Ksiądz proponuje przygotowanie na wizytę duszpasterską aż trzech kopert o różnych rozmiarach. Jedna powinna być duża, jedna mała, a ostatnia pośrednia między dwoma poprzednimi. Takie wielkości od razu kojarzą się z kolejno umieszczoną wysoką, średnią i małą sumą pieniędzy. Duchowny radzi, by poprosić księdza na kolędzie, by to on wybrał jedną z trzech kopert.