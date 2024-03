W finale sam odpowiedział niemal na wszystkie pytania. Arkadiusz Kopeć z Sosnowca w teleturnieju "Jeden z dziesięciu" zdobył w jednym odcinku 713 punktów. To drugi najwyższy wynik w historii programu TVP. Było blisko, by wyrównać głośny rekord Artura Baranowskiego, lecz pana Arkadiusza zgubiła "nadmierna poprawność", jak to ujął Tadeusz Sznuk. Ma on jednak jeszcze szansę prześcignąć rezultat poprzednika.