W środę zdobył on maksymalną liczbę punktów w zwykłym odcinku. Był to pierwszy taki przypadek w 29-letniej historii wiedzowego programu TVP. Po tym, jak pan Artur odpowiedział na serię 40 pytań, nie dopuszczając przeciwników do głosu, na wyświetlaczu jego stanowiska pojawił się wynik: 803 punkty.