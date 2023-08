Telefon na podsłuchu. Dwa kody powiedzą, czy ktoś przechwytuje nasze rozmowy

Telefon na podsłuchu to obawa wielu osób, które na co dzień korzystają ze smartfonów. W praktyce podsłuchiwanie cudzych rozmów nie jest takie proste - dużo zmieniło się wraz z wprowadzeniem jednej z aktualizacji systemu Android w 2018 roku (Android 9 Pie).

Od tego momentu aplikacje nie mają możliwości rejestrowania rozmów, co w praktyce uniemożliwia instalowanym programom nagrywanie połączeń. Nie uległo to zmianie w kolejnych wersjach Androida, osobne zabezpieczenia są również w telefonach z systemem iOS od Apple.

„Kto w celu uzyskania informacji, do której nie jest uprawniony, zakłada lub posługuje się urządzeniem podsłuchowym, wizualnym albo innym urządzeniem lub oprogramowaniem podlega karze do 2 lat więzienia”.

Obecnie podstawową metodą podsłuchiwania rozmów telefonicznych jest przekazywanie połączeń, które bez naszej wiedzy może "na żywo" odsłuchiwać i nagrywać ktoś niepowołany. O ile nie padliśmy ofiarami zorganizowanej grupy przestępczej z dostępem do technologii takich jak słynny już Pegasus , możemy w prosty sposób sprawdzić, czy nasze połączenia nie są przekierowywane. Właśnie w ten sposób ich treść może trafiać do osób trzecich.

Co do zasady, jedynym numerem, który może wyświetlać się po użyciu kodu *#62#, jest numer poczty głosowej. Wszystkie inne mogą sugerować, że ktoś faktycznie podsłuchuje rozmowy prowadzone na danym telefonie. W tym przypadku niezbędne będzie jak najszybsze wyłączenie przekierowania. Można to zrobić, używając innego kodu MMI - ##002# .

Kiedy telefon może być na podsłuchu?

Jak chronić się przed szpiegowaniem telefonu?

Dla wielu z nas dokładne zasady działania telefonów i połączeń komórkowych pozostają czarną magią. Nie ma w tym nic złego, nie każdy musi znać się na wszystkim, co w obecnym świecie jest po prostu niewykonalne. Chociaż wyeliminowanie ryzyka podsłuchiwania do zupełnego zera jest właściwie niemożliwe, to można zmniejszyć je do wartości mierzonych w promilach - wystarczy stosować się do podstawowych zaleceń i poświęcić kilka dodatkowych sekund dla dobra swojej prywatności.