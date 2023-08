Wpatrzonym w telefon komórkowy pieszym zdrowie czy nawet życie uratować może nowa sygnalizacja świetlna działająca we włoskim mieście Padwa. Już pojawiają się spostrzeżenia, że system ten potrzebny jest powszechnie we włoskich miastach, bo roztargnienie wywołane przez komórki to coraz poważniejszy problem.