Czy sztuczna inteligencja zbuntuje się przeciw ludzkości?

Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak sztuczna inteligencja wpływa na niemal każdy aspekt naszego życia, zapraszamy do oglądania "Nauka, co słychać?" . Pokażemy ci, jak możesz korzystać z AI w codziennym życiu. Nie będziemy jej bezmyślnie wychwalać - prowadzący - Maciej Dowbor pokaże, jakie błędy popełnia sztuczna inteligencja. Sprawdź, jak ich unikać.

Sztuczna inteligencja aktualnie podbija świat głównie dzięki czatom. Swoją rolę odgrywa jednak również w bardziej kluczowych aspektach naszego życia. Począwszy od medycyny, gdzie AI jest wykorzystywana do badania mammografów i wykrywania raka piersi. W wielu firmach jest używana do optymalizacji pracy i taśm produkcyjnych, a w przyrodzie - do monitorowania lasów i zagrożeń pożarami.

Program "Nauka, co słychać?" to popularnonaukowa seria, poruszająca aktualne tematy. Chcesz wiedzieć, czy suplementy są ci potrzebne? Zastanawiasz się nad tym, jak powstają tunele? A może interesuje cię fotografia albo rozwój sztucznej inteligencji? Przygotuj się na podróż po najnowszych odkryciach i technologicznych rewolucjach, które zmieniają oblicze świata. "Nauka, co słychać?" z Maciejem Dowborem to nie tylko naukowy przegląd, ale także przewodnik po świecie współczesnych osiągnięć.