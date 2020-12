Tuż przed świętami Janusz Korwin-Mikke spowodował kolizję - w Otwocku zderzył się z ciężarówką. Według mediów polityk prowadził auto, chociaż nie miał uprawnień. – Nie wiem czy to jest ważne. Mam przy sobie wyrok sądowy, który nakazuje oddanie mi prawa jazdy. Policja do tej pory to honorowała, a minęło już dziesięć lat – przekazał Interii poseł Konfederacji.

Jak podało RMF FM, informacje związane z incydentem drogowym zostały przekazane prokuraturze. Tam zapadnie decyzja czy wszcząć śledztwo dotyczące prowadzenia pojazdu po cofnięciu uprawnień. W 2007 r. Janusz Korwin-Mikke stracił prawo do prowadzenia pojazdów ze względu na przekroczenie limitu punktów karnych.

Jeden z liderów Konferedacji miał odzyskać prawo jazdy po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu. Według RMF FM, do tej pory nie dostarczył dokumentów, które potwierdzałyby, że go zdał. W rozmowie z Interią Korwin-Mikke krótko odniósł się do całej sprawy.

- Nie wiem czy to jest ważne. Mam przy sobie wyrok sądowy, który nakazuje oddanie mi prawa jazdy. Policja do tej pory to honorowała, a minęło już dziesięć lat - przekazał nam poseł Konfederacji.



- Nie mogę mówić o szczegółach. Nie mam czasu, wyjeżdżam - powiedział Interii polityk.

Korwin-Mikke zderzył się z ciężarową scanią w poniedziałek, 21 grudnia. Nikomu nic się nie stało, a obaj kierowcy byli trzeźwi. "Zawiadamiam, że żyję, nie było żadnej 'kolizji', otarłem lewym przednim skrajem zderzaka felgę ciężarówki powodując wytarcie z niej błota. Dziennikarze mają o czym pisać. Dałem ludziom zarobić!" - napisał po zdarzeniu polityk.

Jakub Szczepański