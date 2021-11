"Wpuśćcie w końcu tych ludzi do Polski!" Iwona Hartwich wyjaśnia swój wpis ws. migrantów

Jakub Oworuszko

- Nie chcę, aby wpuszczano do Polski cały Afganistan. Ale jeżeli na granicy są kobiety i dzieci, ludzie bez butów, to musimy im pomóc - przekonuje w rozmowie z Interią Iwona Hartwich. Posłanka KO przyznaje, że otrzymuje groźby i czuje się zagrożona. Wyjaśnia także, co miała na myśli pisząc kilka miesięcy temu, żeby "wpuścić w końcu tych ludzi do Polski".

Zdjęcie Posłanka KO Iwona Hartwich / Polsat News / Polsat News