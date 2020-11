Odbudowa zdrowia Polaków po epidemii powinna rozpocząć się już w styczniu przyszłego roku - zapowiada wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. - Program profilaktyki 40 plus zakłada badania m.in. morfologii, cholesterolu, mocznika, kreatyniny, moczu. Ma objąć ponad 13,5 mln Polaków - mówi.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /123RF/PICSEL

Wiceminister w programie Debata Senior przyznał, że epidemia przyczyniła się do spadku diagnostyki i samego leczenia pacjentów. - Powoduje to, że wiele chorób ujawnia się teraz ze zdwojoną siłą - powiedział.





Jak odbudują zdrowie Polaków?

Reklama

Kraska zaznaczył, że właśnie dlatego w przyszłym roku, gdy będzie już szczepionka a epidemia zostanie opanowana, zacznie się etap wprowadzania założeń programu odbudowy zdrowia Polaków. Jednym z jego elementów jest zniesienie limitów do specjalistów, poszerzenie pilotażu dotyczącego onkologii na cały kraj oraz na kardiologię, profilaktyka osób w wieku od 40. do 65. roku życia. Kraska zapowiedział, że program zapobiegania chorobom u osób w wieku 40 plus obejmie ponad 13,5 mln Polaków.

- Takich osób w Polsce jest ponad 13,5 mln, czyli dość duża grupa populacyjna. Chcemy dla nich wprowadzić badania diagnostyczne w postaci prostego pakietu, czyli badania morfologii, cholesterolu, mocznika, kreatyniny, badanie moczu czy - w przypadku mężczyzn - antygenu w kierunku raka prostaty. To będzie na pewno bardzo pomocne - zaznaczył.

Nie czekać z wizytą u lekarza

Kraska zwrócił też uwagę na fakt, że hasło "pozostań w domu" nie może odnosić się do pacjentów, którzy wymagają wizyty u lekarza. - W dalszym ciągu Polacy chorują i na serce, i na płuca, i na nerki. Jeśli mamy cień wątpliwości, powinniśmy na pewno zgłosić się do lekarza POZ. Jeśli będzie potrzeba diagnostyki lub skierowania do szpitala, to lekarz nas skieruje - zapewnił wiceminister.

Zobacz też: Lekarz przestrzega wszystkich: Nie wolno tego robić w domu

Profilaktyka 40 plus

Na początku tego roku resort zdrowia przedstawił zarys programu profilaktyki 40 plus. Jego wprowadzenia zapowiadał PiS w swoim programie wyborczym. Ministerstwo podkreśliło wtedy, że badania będzie można wykonać bez skierowania i bezpłatnie.