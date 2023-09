Yellowstone to nie tylko najstarszy park narodowy w USA, ale także na świecie. Większość osób kojarzy ten obszar z bajecznymi rzekami, gejzerami, gorącymi źródłami, czy też drzemiącym pod tym terenem superwulkanem.

Mało kto wie, że park - liczący blisko 2,2 mln hektarów terenu - to dom dla wielu gatunków dzikich zwierząt. Mowa to głównie o łosiach, wilkach i niedźwiedziach, chociaż w Yellowstone znajdziemy także amerykańskiego kuzyna naszego rodzimego żubra - bizona .

USA. Zignorował zakaz, zaatakował go bizon z Yellowstone

Bliskie spotkanie z tym ostatnim zaliczył nieostrożny turysta. Zdjęcie z zajścia trafiło zaś do mediów społecznościowych. Ze względu na drastyczny charakter nie zdecydowaliśmy się na jego publikację. Możemy napisać jednak, że bizon powalił na ziemię mężczyznę, który zbytnio się do niego zbliżył, a następnie "przygwoździł go" łbem do podłoża.

Pod zdjęciem pojawiło się wiele komentarzy. Wszystkie negatywne i krytykujące zachowanie turysty. "Idiota. Dostał to, co chciał", "Kolejny kretyn. Nie umie czytać i nie przestrzega zasad" - to tylko niektóre z nich.

Rzeczywiście, władze Parku Narodowego Yellowstone ostrzegają przed zbliżaniem się do bizonów i zalecają trzymanie co najmniej 25 metrów dystansu. Jak informuje serwis TCD, bizony odpowiadają za największą liczbę obrażeń powstałych u turystów spośród wszystkich dzikich zwierząt żyjących w Yellowstone.

Yellowstone. Bizon zaatakował turystę

Chociaż bizon to majestatyczne zwierzę, może rozpędzić się do dużych prędkości. Leśnicy z parku przypominają, że oznaki takie jak podnoszenie ogona i opuszczanie łba może świadczyć o tym, że za chwilę przypuści on szarżę.

Jak czytamy, bizony amerykańskie żyją na terenie Yellowstone od czasów prehistorycznych. To także największe ssaki lądowe na terenie Ameryki Północnej.

Waga dorosłego samca może osiągnąć nawet tonę. Największy tego typu osobnik ważył rekordowe 1140 kilogramów. Samce mierzą do dwóch metrów w kłębie, z kolei samice dochodzą do 1,8 metra wysokości.

Źródło: TCD

***

Bądź na bieżąco i zostań jednym z 200 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Interia Wydarzenia na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!