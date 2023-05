FDA wcześniej odrzuciła propozycję ze względów bezpieczeństwa

Portal BBC podkreśla, że FDA nie wydała oficjalnego oświadczenia w sprawie pozwolenia dla Neuralink. W marcu agencja Reuters informowała, że oferta złożona przez firmę została odrzucona ze względów bezpieczeństwa. Jak informowano, pojawiły się wątpliwości m.in. w sprawie możliwości usunięcia implantu na żądanie.

Neuralink zapowiedziała, że przy wykorzystaniu mikroczipów będzie mogła leczyć m.in. osoby sparaliżowane i te, które straciły wzrok. Do tej pory implanty zostały przetestowane na małpach. Urządzenia chirurgiczne mają być wprowadzane do mózgu i zdolne do łączenia się z komputerami.

Jak podkreślają eksperci, implanty wszczepiane do mózgu będą wymagały szerokiego wachlarza testów, by mogły być wykorzystywane na dużą skalę.

Neuralink, firma Elona Muska, w 2017 roku ogłosiła, że zamierza połączyć mózg człowieka ze sztuczną inteligencją.