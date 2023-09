Zełenski potwierdził. Ukraina zyskała potężną broń z USA

O tym, że amerykańskie czołgi dotrą do Ukrainy w tym tygodniu, kilka dni temu poinformował prezydent USA Joe Biden. Prezydent Ukrainy nie przekazał ile czołgów M1 Abrams otrzymali , nie wiadomo też, kiedy pojawią się na froncie. W styczniu Joe Biden zapowiedział wysłanie 31 czołgów typu M1 Abrams. Decyzja była uznawana za zwrot w amerykańskim podejściu do wojny w Ukrainie.

Wcześniej urzędnicy Pentagonu twierdzili, że obsługa tych czołgów jest zbyt skomplikowana, by mogły stanowić efektywne wsparcie w ukraińskiej armii. Pod koniec maja New York Times informował o rozpoczęciu w Niemczech szkolenia ok. 400 ukraińskich żołnierzy na czołgach M1 Abrams. Były to skrócone kursy trwające 12 tygodni.