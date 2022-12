Rzecznik Kurdyjskiej Rady Demokratycznej we Francji Berivan Firat oskarżył w stacji BFM TV o sprowokowanie zamieszek podżegaczy, który "przejeżdżali pojazdem z turecką flagą, robiąc tzw. znak Szarych Wilków (jest to skrajnie prawicowa organizacja turecka zdelegalizowana we Francji - przyp. red.), czym sprowokowali młodych ludzi".