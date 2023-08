W badaniu przeprowadzonym przez Uniwersytet Johna Mooresa w Liverpoolu wzięło udział 2155 dorosłych . Korzystali oni z dziesięciu niestandardowych wózków w czterech supermarketach. Uczestnicy zostali poinstruowani, aby podczas robienia zakupów trzymać rączkę wózka przez co najmniej 60 sekund . Wyniki, zaprezentowane na niedawnej konferencji Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego w Edynburgu, ujawniły, że 220 kupujących potencjalnie miało objawy AF.

Specjalne wózki sklepowe wykrywają migotanie przedsionków

Migotanie przedsionków pięciokrotnie zwiększa ryzyko udaru, ponieważ w tym stanie krew gromadzi się w sercu, co może prowadzić do powstania skrzepu, który następnie przemieszcza się do mózgu. Jeden na pięć udarów jest związany z AF.