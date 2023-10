Cała historia ma swój początek podczas podróży służbowej do Amsterdamu na początku lipca ubiegłego roku, gdzie udał się Szabolcs Fekete. Mężczyzna od siedmiu lat pracował w Citibanku jako analityk specjalizujący się w przestępstwach finansowych.

Chciał zwrotu kosztów za podwójne porcje posiłków

Po trzydniowej wyprawie i powrocie do Londynu złożył on wniosek o zwrot wydatków na jedzenie oraz napoje. Po tym, jak został zapytany o to, czy rzeczywiście spożył wszystkie posiłki, za które domagał się zwrotu kosztów, zaczęły się nieścisłości.