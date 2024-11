Dziewięć osób zostało rannych we wschodniej Hesji gdy minibus uderzył czołowo w drzewo. Do wypadku doszło w czwartkowy poranek we wsi Aua (gmina Neuenstein). Według raportu policji, furgonetka około godziny 8:55 jechała lekko zaśnieżoną ulicą Geistalstrasse (trasa B324).