F-35C Lightning II próbował wylądować na USS Carl Vinson podczas rutynowej misji - podała amerykańska marynarka wojenna. Trzech rannych żołnierzy zostało przetransportowanych do stolicy Filipin - Manili. Pozostali są leczeni na pokładzie lotniskowca, a ich stan oceniono jako stabilny. W takim samym stanie jest również pilot.

Lotniskowce USS Carl Vinson i USS Abraham Lincoln, wraz ze swymi grupami bojowymi, rozpoczęły w niedzielę manewry na Morzu Południowochińskim. Akwen jest bogaty w surowce naturalne i kluczowe z punktu widzenia międzynarodowego handlu.

Morze Południowochińskie. Spierają się o nie Chiny, ich sąsiedzi oraz USA

Od kilkunastu lat to morze jest też jednym z najbardziej zapalnych punktów w relacjach Chin z sąsiadami i USA. Waszyngton oskarża Pekin o militaryzację tego akwenu i zastraszanie innych stolic regionu, by pozbawić je dostępu do należnych im zasobów.

Z kolei Chińska Republika Ludowa uznaje prawie całe Morze Południowochińskie za własne terytorium, a przejęcie nad nim kontroli jest obecnie jednym z głównych celów polityki zagranicznej Pekinu.