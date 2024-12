Po przeliczeniu 99,67 proc. głosów wspierany przez socjaldemokratyczną SDP Zoran Milanović uzyskał 49,11 proc. głosów - choć nie są to ostateczne wyniki, to pozostałe do policzenia obwody wyborcze nie zapewnią obecnemu prezydentowi przekroczenia progu 50 proc., więc Chorwaci będą musieli udać się ponownie do urn wyborczych, by zdecydować o zwycięscy w II turze.