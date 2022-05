Wrze między Japonią a Chinami. Premier Japonii zapowiada oficjalną skargę

Oprac.: Krystyna Opozda Świat

Premier Japonii Fumio Kishida powiedział, że jest rozczarowany działaniami Chin zmierzającymi do eksploatacji obszarów na Morzu Wschodniochińskim, stwierdzając, że są one "nie do zaakceptowania". Zapowiedział także złożenie w tej sprawie skargi.

Zdjęcie Fumio Kishida / GUGLIELMO MANGIAPANE/Reuters / Agencja FORUM