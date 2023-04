Wodowanie z hukiem. Nowy amerykański okręt bojowy uderzył w holownik

Oprac.: Karolina Głodowska Świat

Do nieprzewidzianego wypadku doszło 15 kwietnia w USA w Wisconsin, kiedy to w stoczni Fincantieri Marinette Marine wodowano najnowszy okręt bojowy US Navy. Wszystko zarejestrowały kamery. Podczas wodowania sposobem bocznym okręt zderzył się z holownikiem. Uderzenie spowodowało nieznaczne uszkodzenia. "Planowane są naprawy, a przyczyna wypadku jest badana" - przekazała rzeczniczka Marynarki Wojennej USA Jamie Koehler.

Zdjęcie Podczas wodowania nowego okrętu bojowego US Navy doszło do nieprzewidzianych komplikacji / Zrzut ekranu /Tristan Heitkemper /YouTube / materiał zewnętrzny