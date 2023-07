We wschodniej dzielnicy Wiecznego Miasta 32-letnia kobieta wdała się w awanturę ze strażnikami miejskimi - poinformował dziennik "La Repubblica".

Awantura w Rzymie. Kobieta zjadła mandat

Zdenerwowana Włoszka, na znak protestu, wyrwała mandat z rąk jednego ze strażników, a następnie wprawiła ich w osłupienie, biorąc kartkę do ust. Zaczęła ją żuć, a potem niezjedzoną część wypluła.

Dziennik zauważył, że takim zachowaniem rzymianka pogorszyła swoją sytuację. Mogła zapłacić mandat i to nawet w niższej wysokości, bo jeśli zrobiłaby to w ciągu pięciu dni, byłaby to suma 29 euro.