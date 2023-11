W Turynie na północy Włoch znajduje się nietypowa ścieżka rowerowa. Trasa liczy zaledwie 7,5 metra długości. Tamtejsi mieszkańcy wysnuli kilka hipotez - jedni twierdzą, że jest to "wizjonerski projekt", inni zaś są zdania, że to instalacja sztuki konceptualnej. Pojawiają się także głosy, że może to być dopiero początek budowy trasy.