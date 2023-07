Wielka impreza w Berlinie pod znakiem zapytania

Największa impreza techno w Niemczech, Rave the Planet, która miała odbyć się w najbliższy weekend w Berlinie, stanęła pod znakiem zapytania. Powodem jest spór ze służbami medycznymi, które - jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie - nie chcą zabezpieczać techno parady w Berlinie. Organizatorzy pilnie szukają rozwiązania problemu. W najbliższy weekend do stolicy Niemiec mają zjechać fani techno z całej Europy. Zdaniem policji w tegorocznej imprezie może wziąć udział nawet do 300 tys. osób.

Zdjęcie Rave the Planet w Berlinie w 2022 r. / CHRISTIAN MANG / Reuters / Agencja FORUM