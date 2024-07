Do wielkiej eksplozji doszło w nocy w amerykańskiej fabryce broni. Media opublikowały nagrania z miejsca zdarzenia. Wybuch doprowadził do rozległego pożaru. Dwie osoby są ranne, jedna pozostaje zaginiona. Firma General Dynamics wstrzymała produkcję w budynku, gdzie doszło do eksplozji. Na miejscu trwają prace służb.