We wtorek w Kopenhadze odbył się briefing prasowy Regionalnego Biura Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Dr Hans Henri P. Kluge, regionalny dyrektor WHO na Europę, przedstawił między innymi stanowisko organizacji w sprawie ekstremalnych letnich temperatur w Europie.

Jaka prognoza pogody jest najlepsza? Taka, która jest aktualizowana co 30 minut. Wypróbuj darmową aplikację Pogoda Interia. Zainstaluj z Google Play lub App Store

Reklama

WHO: Europa szybko się nagrzewa

Jak można się było dowiedzieć z briefingu, Europa ogrzewa się dwa razy szybciej niż wynosi średnia światowa od lat 80., a ekstremalnie gorąca pogoda latem stała się już "normą, a nie wyjątkiem". Jak powiedział dr Kluge, w 2022 roku ekstremalne upały w Europie spowodowały śmierć około 20 tysięcy osób w okresie między czerwcem a sierpniem.

Sprawdź też: Zaskakujące skutki suszy. W Meksyku z wody wyłonił się kościół

Jak poinformował dyrektor WHO na Europę, w ubiegłym tygodniu w Portugalii i Hiszpanii odnotowano temperatury przekraczające 40 stopni Celsjusza, znacząco zwiększające ryzyko wystąpienia pożarów lasu. Dr Kluge powiedział, że tylko w tym miesiącu w Kazachstanie w wyniku pożarów lasu miało zginąć co najmniej 15 ludzi, w tym 14 strażaków.

Upalna przyszłość Europy?

Dr Kluge wezwał do szczególnej troski o osoby starsze i członków rodzin. Doradził, by ograniczać ilość czasu spędzanego na zewnątrz - zwłaszcza w najgorętszych godzinach dnia. Radzi także, by stale się nawadniać, chłodzić mieszkanie i pozwolić sobie na odpoczynek w ciągu dnia.

Czytaj: Szok w Anglii: Wyschła rzeka płynąca przez najbardziej mokre miejsce kraju

Zapytany o to, jaka w związku z ekstremalnymi upałami może nas czekać najbliższa przyszłość, dr Hans Kluge powiedział, że będzie to problem poruszany podczas zaplanowanej na 5-7 lipca w Budapeszcie konferencji ministrów zdrowia i środowiska. Specjaliści mają tam pracować nad przygotowaniem wytycznych dotyczących postępowania w obliczu upałów "na wszystkich poziomach społeczeństwa" oraz na poziomie rządowym.

Na Twitterze można obejrzeć opisywany briefing (dostępny jedynie w języku angielskim):