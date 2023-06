Szok w Anglii: Wyschła rzeka płynąca przez najbardziej mokre miejsce kraju

Jakub Wojciechowski Świat

To prawdziwy wstrząs dla lokalnych przyrodników. Ogłoszono, że wyschła rzeka Derwent, płynąca przez "najbardziej mokre miejsce w Anglii". Na długich odcinkach rzeki praktycznie nie ma już wody. To nie tylko wynik suszy. Okazuje się, że winę za to ponosi również człowiek. Dowiedz się, dlaczego jedno z miejsc w Anglii z największymi rocznymi opadami obecnie boryka się z niedoborem wody oraz jakie podjęto działania, by temu zapobiec w przyszłości.

Zdjęcie Wyschła rzeka Derwent w Borrowdale, płynąca przez "najbardziej mokre miejsce w Anglii". Na zdjęciu z lewej rzeka przed suszą a na małym zdjęciu - obecnie / Anthony Parkes/Wikimedia Commons/Twitter /