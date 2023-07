Utrudnienia dla podróżujących we Włoszech. W wielu miastach trwa strajk

Oprac.: Aleksandra Wieczorek Świat

We włoskich miastach rozpoczął się w piątek strajk. Protestują pracownicy pociągów, autobusów, tramwajów i metra. Podróżujący tego dnia po Włoszech muszą liczyć się z dużymi utrudnieniami, dotkną one szczególnie wybierających się do Rzymu, Neapolu czy Mediolanu.

Zdjęcie Utrudnienia dla podróżujących po Włoszech tramwajami, autobusami, pociągami i metrem. Trwa strajk / Ellen Rooney / Robert Harding Heritage / robertharding via AFP / AFP