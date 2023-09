Jak podała w komunikacie baza wojskowa w Charleston, skąd wyruszył F-35 należący do Korpusu Piechoty Morskiej, pole szczątków samolotu znaleziono w hrabstwie Williamsburg ok. dwóch godzin na północny wschód od bazy.

USA: Odnaleziono szczątki myśliwca F-35

Żołnierz został przewieziony do szpitala, ale nie odniósł ran zagrażających życiu. Jeszcze w poniedziałek baza w Charleston apelowała do obywateli o współpracę w poszukiwaniach wraku.

Myśliwiec F-35 przepadł bez śladu. Służby prosiły mieszkańców o pomoc

"Jak do cholery można zgubić F-35?" - stwierdziła w mediach społecznościowych członkini Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych Nancy Mace. "Dlaczego nie ma żadnego urządzenia namierzającego, a my prosimy społeczeństwo o to, by znalazło odrzutowiec i go zwróciło?" - komentowała sprawę.