Karolina Południowa: Trwają poszukiwania samolotu

"Jak można zgubić F-35?"

"Jak do cholery można zgubić F-35?" - stwierdziła. "Dlaczego nie ma żadnego urządzenia namierzającego, a my prosimy społeczeństwo o to, by znalazło odrzutowiec i go zwróciło?" - dodała, komentując sprawę.